Park halindeyken freni boşalan otobüs, otomobile çarpıp markete girdi

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Kaza, Atakent Mahallesi Harnupaltı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halinde olan otobüs, freni boşalınca öne doğru kaymaya başladı. Eğim nedeniyle hızlanıp park halindeki otomobile çarpan otobüs, ardından yol kenarındaki merdivenlerden düşerek markete daldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kimsenin yaralanmadığı kazada, merdivenlerden düşerek markete giren otobüs, olay yerine çağrılan vinçle 2 saatlik çalışma sonucu kaza yerinden kaldırıldı.

Bu arada, kaza nedeniyle otomobil hasar gördü, marketin camları kırıldı.