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Haber Giriş: 08.06.2020 - 14:22,Son Güncelleme:

Park halindeki traktöre çarpan motosikletli genç yaşamını yitirdi

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Park halindeki traktöre çarpan motosikletli genç yaşamını yitirdi
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İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, motosikletiyle park halindeki traktöre çarpan üniversite öğrencisi Mehmet Emre Gümüş (25), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4'üncü Sınıf Öğrencisi Mehmet Emre Gümüş, 6 Haziran gecesi, Türkmen Mahallesi'nden Ödemiş ilçe merkezindeki evine dönmek için 35 ZU 52 plakalı motosikletiyle yola çıktı. Dikmen Caddesi'ndeki Çeşme Durağı'na geldiğinde ise motosikletiyle yol kenarında park halinde duran traktöre hızla çarptı. Başında kask olan Gümüş, ağır yaralandı. Sese koşan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kan tahlilinde 2.45 promil alkollü olduğu belirlenen Gümüş, kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Gümüş'ün cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Acı haberi alan Gümüş'ün her ikisi de öğretmen olan babası Abdullah Gümüş ile annesi Güliz Gümüş sinir krizi geçirdi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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