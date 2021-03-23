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Gündem
İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 23.03.2021 - 14:43 | Son Güncelleme:

Park halindeki TIR'dan akü hırsızlığı kamerada

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Park halindeki TIR'dan akü hırsızlığı kamerada

OSMANİYE’de sokak üzerinde park halinde bulunan TIR'ın aküsünü çalan 2 kişi, güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Kimlikleri tespit edilen iki şüpheliden M.T. yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 19 ve 20 Mart'ta meydana gelen akü hırsızlıkları ile ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit etti. Yapılan operasyon sonunda şüpheli M.T. yakalanırken, diğer şüpheli S.A.’nın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi. M.T.'nin emneyetteki sorgusu sürüyor.

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