Park halindeki TIR'dan akü hırsızlığı kamerada

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 19 ve 20 Mart'ta meydana gelen akü hırsızlıkları ile ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit etti. Yapılan operasyon sonunda şüpheli M.T. yakalanırken, diğer şüpheli S.A.’nın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi. M.T.'nin emneyetteki sorgusu sürüyor.

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