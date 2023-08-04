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Park halindeki tıra çarpan otomobil kullanılmaz hale geldi: 2 ölü, 2 yaralı

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#Hatay#Polis#Trafik Kazası
Park halindeki tıra çarpan otomobil kullanılmaz hale geldi: 2 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 08:03

Hatay’ın Antakya ilçesinde seyir halindeki otomobilin, park halindeki tıra çarpıp takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Antakya çevreyolu Serinyol Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Antakya ilçe merkezine seyir halinde olan 07 BFT 665 plakalı otomobil, önce park halindeki tıra çarptı ardından takla attı. Otomobil, başka bir tıra çarparak durabildi. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, araçta bulunan şahısları sıkıştıkları yerden çıkardılar. İlk belirlemelere göre kazada; 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken hayatını kaydeden vatandaşların cansız bedenleri morga kaldırıldı.

polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Park halindeki tıra çarpan otomobil kullanılmaz hale geldi: 2 ölü, 2 yaralı

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#Hatay#Polis#Trafik Kazası

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