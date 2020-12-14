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Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 14.12.2020 - 09:19 | Son Güncelleme:

Park halindeki TIR alev aldı

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Park halindeki TIR alev aldı
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İZMİR'in Buca ilçesinde, park halinde bulunan TIR henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, TIR'da maddi hasar oluştu.

Park halindeki TIR alev aldı
Olay, 00.30 sıralarında Dede Korkut Caddesi'nde meydana geldi. cadde üzerinde park halinde bulunan 35 AU 8090 plakalı TIR, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, TIR'ın ön kısmında maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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