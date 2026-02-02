×
Park halindeki otomobillerin aynalarını kırıp, kaportalarını çizdiler: 50 bin liralık zarar, şikayet yok

#Bursa#Otomobil#Güvenlik Kamerası
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 10:26

Bursa'da kaldırımda yürürken park halindeki 2 otomobilin aynalarını kırıp, kaportalarını kesici aletle çizen 3 şüpheli yakalandı. Araçlardaki zararın 50 bin lira olduğu ifade edilirken, şüpheliler, otomobil sahiplerinin şikayetçi olmaması üzerine emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, 26 Ocak’ta saat 05.00 sıralarında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen M.İ. (19), S.K. (22) ve H.D. (19), park halindeki 2 otomobilin aynasını kırıp, ellerindeki kesici aletle kaportalarını çizdi. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 3 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ekiplerin incelemelerinde M.İ.’nin 13, H.D.’nin 14 ve S.K.’nin 4 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.

50 BİN LİRALIK ZARARA ŞİKAYET YOK

Araçlardaki zararın 50 bin lira olduğu ifade edilirken, şüpheliler, otomobil sahiplerinin şikayetçi olmaması üzerine emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

