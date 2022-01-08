Park halindeki otomobilin üzerine iş makinasının kepçesi düştü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik veri sonrası altında ilk tepkiKritik veri sonrası altında ilk tepki#Altın Fiyatları
Trabzonsporun golcüsü Andreas Cornelius inanılmazı başardı Alexander Sörlothu geçtiTrabzonspor'un golcüsü Andreas Cornelius inanılmazı başardı! Alexander Sörloth'u geçti#Andreas Cornelius
Kentte vakalar arttı, yeni tedbiler alındı 24:00 sonrası için flaş kararKentte vakalar arttı, yeni tedbiler alındı! 24:00 sonrası için flaş karar#Koronavirüs
Bakan Kocadan Omikron uyarısı: Tedbirleri asla ihmal etmeyinBakan Koca'dan 'Omikron' uyarısı: Tedbirleri asla ihmal etmeyin#Omicron
Bakan Karaismailoğlu törende konuştu: Işık göründüBakan Karaismailoğlu törende konuştu: Işık göründü#Adil Karaismailoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür-sanat birikimimizi arttırarak sürdürmeliyizCumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür-sanat birikimimizi arttırarak sürdürmeliyiz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Trabzonspor sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladıTrabzonspor sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladı#Trabzonspor
Meksikada hava ulaşımına koronavirüs darbesi Uçuşlar iptal olduMeksika'da hava ulaşımına koronavirüs darbesi! Uçuşlar iptal oldu#Meksika
Doktora çirkin saldırı Sebebi pes dedirttiDoktora çirkin saldırı! Sebebi 'pes' dedirtti#Doktor
Bakan Kurum duyurdu: Evler 2-3 ay içerisinde teslim edilecekBakan Kurum duyurdu: Evler 2-3 ay içerisinde teslim edilecek#Murat Kurum
Adem Ljajicle anlaşma sağlandı Beşiktaş ile buraya kadar...Adem Ljajic'le anlaşma sağlandı! Beşiktaş ile buraya kadar...#Transfer
Emine Erdoğan: 2030 için hedefimiz engelsiz bir TürkiyeEmine Erdoğan: 2030 için hedefimiz engelsiz bir Türkiye#Emine Erdoğan
AK Partili seçmenlere söyledikleri büyük tepki çekmişti O küfürbaz yakalandıAK Partili seçmenlere söyledikleri büyük tepki çekmişti! O küfürbaz yakalandı#Erhan Göçmez
İmza sinyalini verdi, resmen açıklandı Ligin ayarını bozan takım ve hoca...İmza sinyalini verdi, resmen açıklandı! Ligin ayarını bozan takım ve hoca...#Konyaspor
Şeffaf elbise Buckinghama giden yolu açtı: Hayatında yeni bir sayfa açılıyorŞeffaf elbise Buckingham'a giden yolu açtı: Hayatında yeni bir sayfa açılıyor#Kate Middleton
HABERLERGündem Haberleri

Park halindeki otomobilin üzerine iş makinasının kepçesi düştü

#Beşiktaş#Otomobil#İş Makinası
Park halindeki otomobilin üzerine iş makinasının kepçesi düştü

Beşiktaş'ta park halindeki otomobilin üzerine iş makinasının kepçesinin düştü. Olay sonrası otomobilin üzerine kepçenin düştüğünü gören kardeşler şok yaşadı.

Haberin Devamı

İpek ve Simge Gökgöz kardeşler, 26 DT 185 plakalı otomobili sokağa park ederek arkadaşlarıyla eve çıktı. Bir süre sonra sokakta park halinde bulunan iş makinasının kepçesi Gökgöz kardeşlerin otomobilinin üzerine düştü. Evden ayrılan arkadaşlarının haber vermesi üzerine dışarı çıkan iki kardeş, gördükleri manzara karşısında adeta şok oldu.

Park halindeki otomobilin üzerine iş makinasının kepçesi düştü

İŞ MAKİNASININ SAHİPLERİ ZARARI ÜSTLENDİ

İş makinasının kepçe kısmının teknik bir arıza nedeniyle otomobilin üzerine düştüğü öğrenilirken, otomobilde hasar meydana geldi. İş makinası sahipleri otomobile ait tüm zararı karşılayacaklarını belirtirken, polis olayla ilgili tutanak tuttu.

YAŞADIKLARI ŞOKU ANLATTILAR

Haberin Devamı

Gökgöz kardeşler olayla ilgili, "Açıkçası biz farkında değildik. Evimizde oturuyorduk. Aracımız burada park halinde duruyordu. Arkadaşımız dışarı çıktığında olayı fark etti. Arkada gördüğünüz iş makinası sanırım kayarak bizim aracımızın üzerine çıkmış. Daha çok hidrolik sistem arızası nedeniyle iş makinasının kolu bizim aracımızın üzerine düşüp aracımızı presliyor. Yaşadığım şoku asla karşılamıyor. Gecenin saat ikisinde bunu asla beklemiyordum. En fazla araba kaymıştır, arkadaki arabaya çarpmıştır diye düşünüyorduk. Kepçenin üzerimize kaymış olabileceği gerçekten hiç aklımıza gelmemişti" şeklinde konuştular.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Otomobil#İş Makinası

BAKMADAN GEÇME!

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Teslaya bindik, Togga gittik

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Tesla'ya bindik, Togg'a gittik!

#Togg
Erken uyarı sistemi tartışması Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi

Erken uyarı sistemi tartışması! Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi?

#Deprem Uyarı Sistemi
Sermiyan Midyata ‘filmi çekmedin’ davası

Sermiyan Midyat'a ‘filmi çekmedin’ davası

#Sermiyan Midyat

BAKMADAN GEÇME!

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Teslaya bindik, Togga gittik

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Tesla'ya bindik, Togg'a gittik!

#Togg
Erken uyarı sistemi tartışması Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi

Erken uyarı sistemi tartışması! Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi?

#Deprem Uyarı Sistemi
Sermiyan Midyata ‘filmi çekmedin’ davası

Sermiyan Midyat'a ‘filmi çekmedin’ davası

#Sermiyan Midyat