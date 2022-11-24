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Park halindeki otomobili iterek çaldılar

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#Mersin#Hırsızlık#Otomobil
Park halindeki otomobili iterek çaldılar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 10:19

Mersin'de sokakta park halindeki otomobili iterek çalan 2 şüpheli, yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Akdeniz ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi 4738 Sokak'ta park halindeki aracın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, 3 şüpheliyi tespit etti.

Park halindeki otomobili iterek çaldılar

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, O.Ç. ve S.T.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili 1 kişi aranırken, çalınan otomobil terk edilmiş halde bulunarak, sahibine teslim edildi. 

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#Mersin#Hırsızlık#Otomobil

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