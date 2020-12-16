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KOCAELİ (İHA)
Haber Giriş: 16.12.2020 - 17:43 | Son Güncelleme:

Park halindeki otomobili çalan suç makinesi hırsız yakalandı

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Park halindeki otomobili çalan suç makinesi hırsız yakalandı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halindeki otomobili çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahsın 32 adet suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, bulunan araç sahibine teslim edildi.

Park halindeki otomobili çalan suç makinesi hırsız yakalandı
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 14 Aralık tarihinde park halinde bir otomobilin çalındığı ihbarını alan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde otomobilin M.K. isimli şahıs tarafından çalındığı tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla M.K. yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan otomobilde yapılan aramalar sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.
Gözaltına alınan şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şahsın emniyette yapılan incelemeleri 32 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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