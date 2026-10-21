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Park halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

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#Kaçakane Cinayet#Eser Aktaş#Silahlı Saldırı
Park halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2026 18:34

 KAĞITHANE’de park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda araç içerisinde oturan Eser Aktaş (44), hayatını kaybetti. Aktaş'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, saat 16.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki otomobilde oturan Eser Aktaş, silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından şüpheli yaya olarak kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde olayda 2 kurşunla göğsünden ve elinden vurulan Aktaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZE MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği araçta ve çevresinde inceleme yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Eser Aktaş’ın cenazesi ambulansla hastane morguna götürüldü. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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#Kaçakane Cinayet#Eser Aktaş#Silahlı Saldırı

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