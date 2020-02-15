Park halindeki otomobil yandı

İzmir- Ankara karayolu üzeri Derbent Mahallesi mevkisindeki bir restoranın otoparkında park halinde bulunan Rafet Avkan'a ait 45 ZB 3242 plakalı otomobil, dün saat 19.45'te, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını görenler itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Tamamen yanan otomobil, kullanılmaz hale geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.