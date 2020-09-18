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Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin),(DHA)
Haber Giriş: 18.09.2020 - 09:56 | Son Güncelleme:

Park halindeki otomobil yanarak, kullanılamaz hale geldi

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Park halindeki otomobil yanarak, kullanılamaz hale geldi
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MARDİN'in Derik ilçesinde, park halindeki otomobil, yanarak, küle döndü.

Derik ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşanan olayda, Ömer Karabatar, dün akşam otomobiliyle yakınlarına misafirliğe gitti. Karabatar'ın yol üzerine park ettiği 21 VA 255 plakalı otomobilinde gece yarısı heüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti ancak otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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