Park halindeki otomobil, ateşe verildi

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77022 Sokak'ta meydana geldi. Hatice D.'ye ait park halindeki 80 ABR 994 plakalı otomobilin yandığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekibi, otomobilin arka kısmını saran ve yanındaki 01 ACC 983 plakalı lüks otomobile de sıçrayan alevlere tazyikli suyla müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

YANGIN KUNDAKLAMA SONUCU ÇIKMIŞ

Hatice D.’nin otomobili kullanılmaz hale gelirken, diğer araç ise kısmen zarar gördü. İtfaiye ekibinin yaptığı incelemede, yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi.



Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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