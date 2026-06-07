Park halindeki otomobil alev alev yandı, polis alarma geçti

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Olay, Kale Mahallesi Doğan Sokak'ta saat 01.00 sıralarında meydana geldi. S.G.'ye ait 19 UH 997 plakalı otomobil, park halinde bulunduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Aracı saran alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Yangının çevrede park halinde bulunan diğer otomobillere sıçrama ihtimaline karşı sahiplerinin kaldırılmaları için anons etti. Anonsların ardından bölgedeki 5 araç sahipleri tarafından bulundukları yerden kaldırıldı. Böylece alevlerin diğer araçlara sirayet etmesi önlendi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.



Polis ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.