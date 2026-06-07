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Park halindeki otomobil alev alev yandı, polis alarma geçti

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#Çorum#Araba Yangını#Polis Müdahalesi
Park halindeki otomobil alev alev yandı, polis alarma geçti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2026 08:55

Çorum'da park halindeki otomobil yandı. Yangın sırasında polis ekiplerinin yaptığı anons üzerine çevrede bulunan 5 araç sahipleri tarafından kaldırılırken, alevlerin diğer araçlara sıçraması önlendi.

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Olay, Kale Mahallesi Doğan Sokak'ta saat 01.00 sıralarında meydana geldi. S.G.'ye ait 19 UH 997 plakalı otomobil, park halinde bulunduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Aracı saran alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Park halindeki otomobil alev alev yandı, polis alarma geçti

Yangının çevrede park halinde bulunan diğer otomobillere sıçrama ihtimaline karşı sahiplerinin kaldırılmaları için anons etti. Anonsların ardından bölgedeki 5 araç sahipleri tarafından bulundukları yerden kaldırıldı. Böylece alevlerin diğer araçlara sirayet etmesi önlendi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Park halindeki otomobil alev alev yandı, polis alarma geçti

Polis ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Çorum#Araba Yangını#Polis Müdahalesi

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