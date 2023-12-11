×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Park halindeki otomobil alev aldı: Yanındaki taksiye de sıçradı

Güncelleme Tarihi:

#Yangın#Fatih#Taksi
Park halindeki otomobil alev aldı: Yanındaki taksiye de sıçradı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2023 07:51

Fatih'te sabah saatlerinde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Otomobildeki alevler yanında park halindeki taksiye sıçradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobil ve taksiye müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangının ardından iki araçta da hasar meydana geldi.

Haberin Devamı

Fatih Topkapı Mahallesi Sulukule Caddesi'ndeki park halindeki 34 NK 6830 plakalı otomobil, saat 06.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Otomobilin yandığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler, otomobilin yanında park halindeki 34 THS 71 plakalı taksiye sıçradı.

Park halindeki otomobil alev aldı: Yanındaki taksiye de sıçradı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araçları söndürmek için müdahale etti. Çıkan yangında, araçlarda hasar oluştu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yangın#Fatih#Taksi

BAKMADAN GEÇME!