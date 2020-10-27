MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPark halindeki motosikleti kaşla göz arasında çaldı
GeriGündem Park halindeki motosikleti kaşla göz arasında çaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
BATMAN (İHA)
Haber Giriş: 27.10.2020 - 14:12 | Son Güncelleme:

Park halindeki motosikleti kaşla göz arasında çaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Park halindeki motosikleti kaşla göz arasında çaldı
Abone Olgoogle-news

Batman'da bir hırsız, park halinde bulunan motosikleti kaşla göz arasında çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Turgut Özal Bulvarı üzerinde yaşandı. Çocuklarının okul ihtiyacını karşılamak isteyen bir kişi, motosikletini park ederek kırtasiye dükkanına girdi. Bu sırada kimliği belirsiz bir kişi, herkesin gözü önünde motosikleti çalıştırıp bölgeden uzaklaştı. Tüm bu yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, polis hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle