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Gündem
Ertan KILIÇ-Ozan URAL-DHA
Haber Giriş: 17.06.2021 - 04:11 | Son Güncelleme:

Park halindeki minibüs alev alev yandı

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Park halindeki minibüs alev alev yandı

İstanbul'da park halindeki servis minibüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı.

Kemal Türkler Mahallesi, Sümer Caddesi, Cemal Bey Sokak girişinde park halinde bulunan 34 LAK 955 plakalı minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Mahalle sakinlerinin müdahale etmeye çalıştığı yangında kısa sürede minibüs alev topuna döndü. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Minibüste hasar meydana gelirken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek.

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