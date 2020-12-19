MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPark halindeki minibüs alev alev yandı
GeriGündem Park halindeki minibüs alev alev yandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ŞANLIURFA (İHA)
Haber Giriş: 19.12.2020 - 16:40 | Son Güncelleme:

Park halindeki minibüs alev alev yandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Park halindeki minibüs alev alev yandı
Abone Olgoogle-news

Şanlıurfa’da park halindeki minibüsün alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası minibüs kullanılmaz hale geldi.

Park halindeki minibüs alev alev yandı
Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Akçakale çevreyolu üzerindeki bir TIR garajında yaşandı. Salih Uladağ'a ait 47 AF 885 plakalı minibüs alev alev yanmaya başladı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle