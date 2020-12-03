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KONYA (İHA)
Haber Giriş: 03.12.2020 - 13:55 | Son Güncelleme:

Park halindeki minibüs alev alev yandı

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Park halindeki minibüs alev alev yandı
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Konya’nın Seydişehir ilçesinde yol kenarında bal satışı yapılan park halindeki minibüs, çıkan yangın sonrası alev alev yandı.

Park halindeki minibüs alev alev yandı
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Seydişehir-Bozkır yolu Yalıhüyük Mahallesinde yol kenarında bal satışı yapılan park halindeki minibüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoldan geçen sürücülerin fark ederek haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevler içerisinde kalan minibüs, itfaiyenin müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangında minibüs kullanılamaz hale geldi. Sahibi teslim edilmeye çalışılan minibüsteki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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