Park halindeki minibüs alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Seydişehir-Bozkır yolu Yalıhüyük Mahallesinde yol kenarında bal satışı yapılan park halindeki minibüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoldan geçen sürücülerin fark ederek haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevler içerisinde kalan minibüs, itfaiyenin müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangında minibüs kullanılamaz hale geldi. Sahibi teslim edilmeye çalışılan minibüsteki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.