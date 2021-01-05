Park halindeki kamyonun kasasında 254 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında dün Yüksekova ilçesi İpekyolu Caddesi üzerinde park halinde bulunan kamyonda arama yaptı. Narkotik köpek ile yapılan aramada kamyonun kasasına saklanmış 254 kilo 140 gram eroin ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.