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Park halindeki elektrikli lüks araç yanarak küle döndü

Güncelleme Tarihi:

#Elektrikli Araç#Otomobil#Bursa
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 13:03

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi lüks cipini park etti. Elektrikli araç bir süre sonra alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Veyselkarani Mahallesi Lale Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, tekstil işiyle uğraşan bir kişi elektrikli lüks cipini iş yerinin önüne park etti.

Park halindeki elektrikli lüks araç yanarak küle döndü

Elektrikli araç bir süre sonra alev topuna dönerken, çevredekiler hemen 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Lüks aracın alev alev yandığı anlar kameraya yansırken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Yangının çıkış sebebi itfaiyenin raporunun ardından kesinlik kazanacak.

Park halindeki elektrikli lüks araç yanarak küle döndü

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#Elektrikli Araç#Otomobil#Bursa

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