Park halindeki araçtan ses sistemini ve kargo paketlerini çaldılar

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Olay, 7 Haziran Çarşamba günü Mahmutbey Mahallesi'nde meydana geldi. Kargo dağıtım işi yapan Hüseyin Güler'in gece yarısı park edip evine gittiği hafif ticari aracın yanına saat 07.00 sıralarında başka bir hafif ticari araç geldi. Araçtan inen yüzleri maskeli 4 hırsız, içini kontrol ettikleri araçta ses sistemi olduğunu gördü.

Kelebek camını kırarak kapıyı açan hırsızlar yaklaşık 2 dakika içinde ses sistemini sökerek geldikleri araca taşıdı. Hırsızlar ayrıca araç içinde kalan kargo kutularını da kontrol etti. İçinde mutfak eşyaları olan çok sayıda kargo kutusunu çalan hırsızlar, geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Sabah aracın başına gelip hırsızlığı farkeden Hüseyin Güler polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

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"BEN UĞRAŞSAM 2 DAKİKA İÇİNDE BAŞARAMAM"

Olayla ilgili konuşan Hüseyin Güler, "Biz kargo işi yapıyoruz. O gün gece arabayı buraya bıraktık. Araçta kalan birkaç kargo vardı. Sabah 07.00 sıralarında hırsızlar buraya gelip aracı kontrol ediyorlar. Ses sistemini fark edip kelebek camını kırarak aracın kapısını açıyorlar. Ses sistemini komple söküyorlar.

Müşteriler evde olmadığı için araçta kalan kargoları alıyorlar. Ses sistemi için geliyorlar, kargolar onlara sürpriz oluyor. Bu arabanın ses sistemi bağlantısını bilen kişi benim, ben şahsen uğraşsam 2 dakika içinde bunu başaramam. Bunlar herhalde işin ehli. Ses sistemi 25 bin lira, çalınan kargolar da 25 bin lira. 50 bin lira kadar zararımız var. Güvenlik kamera kayıtlarını alıp polis ekiplerine teslim ettik, süreci takip ediyoruz" dedi.