Park halindeki araçtan dakikalar içinde gösterge panelini çaldılar

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Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Tevfik Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobille gelen 3 şüpheli, park halindeki otomobilin yanında durdu. Ardından şüpheliler, otomobilin kapısını açarak dakikalar içinde aracın hayalet ekranını söktü.
Yüzlerinin görünmemesi için şapka kullandıkları görülen 3 şüpheli, söktükleri hayalet ekranla birlikte araçlarına binerek kayıplara karıştı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.