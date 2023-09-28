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Park halindeki araçtan dakikalar içinde gösterge panelini çaldılar

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#Hayalet Ekran#İstanbul#Küçükçekmece
Park halindeki araçtan dakikalar içinde gösterge panelini çaldılar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2023 09:24

Küçükçekmece’de otomobille gelen 3 şüphelinin, dakikalar içinde park halindeki araçtan 'hayalet ekran' olarak adlandırılan gösterge panellerini çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Tevfik Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobille gelen 3 şüpheli, park halindeki otomobilin yanında durdu. Ardından şüpheliler, otomobilin kapısını açarak dakikalar içinde aracın hayalet ekranını söktü.

Park halindeki araçtan dakikalar içinde gösterge panelini çaldılar

Yüzlerinin görünmemesi için şapka kullandıkları görülen 3 şüpheli, söktükleri hayalet ekranla birlikte araçlarına binerek kayıplara karıştı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Park halindeki araçtan dakikalar içinde gösterge panelini çaldılar

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#Hayalet Ekran#İstanbul#Küçükçekmece

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