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Park halindeki araçta iki gencin cansız bedeni bulundu

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#Cansu Zengin#Ufuk Erdoğan#Isparta Eğirdir
Park halindeki araçta iki gencin cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2026 17:22

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, Cansu Zengin (22) ile Ufuk Erdoğan (21), yol kenarında park halindeki hafif ticari araçta ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir kesi ve yara izine rastlanmayan ikilinin gece yol kenarına park etikleri araçta kaldıkları öne sürüldü.

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Akpınar köyü yakınlarında, saat 13.30 sıralarında, park halindeki 32 EA 033 plakalı hafif ticari araçta hareketsiz 2 kişiyi fark edenler, jandarmaya haber verdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Park halindeki araçta iki gencin cansız bedeni bulundu

Ekipler, incelemelerinde araçtakilerin Cansu Zengin ile Ufuk Erdoğan olduğunu ve hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Yol kenarında park halindeki aracın çevresini, güvenlik şeridiyle çevreleyen ekipler, bölgede araştırma yaptı.

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Park halindeki araçta iki gencin cansız bedeni bulundu

Oğlunun öldüğü haberini alan anne Ülkü ile baba Osman Erdoğan ve yakınları olay yerine geldi. Ülkü Erdoğan, "Oğlum neden ölmüş, ne olmuş? Onsuz ne yaparım" diyerek gözyaşı döktü.

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Park halindeki araçta iki gencin cansız bedeni bulundu

Ekiplerin incelemesinin ardından Erdoğan ile Zengin'in cenazeleri, otopsi için Eğirdir Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Yapılan incelemede, Zengin ile Erdoğan'ın vücudunda ateşli silah ya da kesici ve delici alet izine rastlanmadığı belirtildi. İkilinin gece saatlerinde yol kenarına park etikleri araçta kaldıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Park halindeki araçta iki gencin cansız bedeni bulundu

Park halindeki araçta iki gencin cansız bedeni bulundu

 

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#Cansu Zengin#Ufuk Erdoğan#Isparta Eğirdir

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