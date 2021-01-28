Park halindeki araçların lastiklerini kesenler yakalandı

Olay, önceki gece Mehmet Akif Ersoy 3’üncü Cadde'de meydana geldi. Ellerinde bıçak olan 2 kişi, yol boyunca park halindeki araçların lastiklerini patlattı. Sokakta 10 aracın lastiklerini patlatan ve bazı araçlara da zarar veren şüpheliler, kaçtı. Durumu fark eden araç sahipleri, polise haber verdi. Araçta yedek lastik bulunduran bazı araç sahipleri patlak lastikleri sökerek yenisiyle değiştirdi. Yedek lastikleri olmayan sürücüler ise lastikçinin yolunu tuttu. Şikâyet üzerine harekete geçen polis ekipleri, kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmayla kimlikleri tespit edilen Hüseyin U. (20) ve Mehmet Ç. (21), suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. İfadelerinde alkollü oldukları gerekçesiyle olayı hatırlamadığını savunup, kısıtlamayı ihlalden toplamda 6 bin 938 lira para cezası uygulanan şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Bu arada şüphelilerin araçların lastiklerini patlattığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin yolda yürürken, park halindeki araçların lastiklerini bıçakla kesip, ilerlediği, ardından da gözden kaybolduğu görülüyor.