Park halindeki araçların akülerini çalıyordu... Böyle yakalandı

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Ostim Organize Sanayi Bölgesi, Batıkent, Karşıyaka mahalleleri ile Keçiören ilçesi Etlik Mahallesinde, park halindeki iş makinelerinin ve otomobillerin akülerinin çalındığı ihbarları üzerine Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Kısım Ekipleri harekete geçti.

Ekipler, 25 gün boyunca 150 saatlik güvenlik kamerası kaydını izleyerek hırsızlık şüphelisi Y.A.'yı yakın takibe aldı. Saklandığı evde ekiplerce yakalanarak gözaltına alınan Y.A., polislere verdiği ifadede aküleri nerede sakladığını da itiraf etti.

Ekipler, vatandaşlara teslim edilmek üzere akülere el koydu. Şüpheli Y.A., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.