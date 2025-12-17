Park halindeki araçlara çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

×
#Trafik Kazası#Kütahya#Meydan Mahallesi
Kütahya’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki araçlara çarparak takla attı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Meydan Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’nde meydana geldi. Halil Karataş kullandığı 43 AHB 345 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobil park halindeki 43 AFZ 438 ve 43 AAT 452 araçlara çarparak takla atıp ters döndü.

ARAÇTAN KENDİ ÇABASIYLA ÇIKTI

Kazanın ardından araçtan kendi çabalarıyla çıkan yaralı sürücü Karataş ile araçtaki Elif Karataş, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Takla atan araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

