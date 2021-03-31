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Gündem
Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)
Haber Giriş: 31.03.2021 - 14:35 | Son Güncelleme:

Park halindeki araç yanarak kullanılmaz hale geldi

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Park halindeki araç yanarak kullanılmaz hale geldi

BİLECİK’te park halinde ticari araç, elektrik aksamından çıkan yangın sonucu kullanılmaz hale geldi.

Park halindeki araç yanarak kullanılmaz hale geldi
İsmetpaşa Mahallesi, Yeniyol Sokak üzerinde Selçuk A.’ya ait park halindeki 43 BA 809 plakalı aracın motor kısmından dün gece dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede başlayan yangın, aracın motor kısmında büyüdü. Yangını görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşların ardından araç yangınını kontrol altına alarak söndürdü. Yangından ticari araç kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerince yapılan ilk incelemede yangının aracın elektrik aksamından çıktığı belirlendi. Soruşturma sürüyor.

 

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