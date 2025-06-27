×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Park halindeki araç alev topuna döndü! Yangın binaya sıçradı

Güncelleme Tarihi:

#Araç Yangını#Arnavutköy#Patlama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2025 10:35

Arnavutköy'de park halindeki bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangında alevler binaya da sıçradı.

Haberin Devamı

Yangın, Arnavutköy'ün Anadolu Mahallesi Sumak Sokak'ta akşam saatlerinde çıktı. İddiaya göre, sokakta park halinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ALEVLER BİNAYA SIÇRADI

Kısa sürede büyüyen alevler aracın tamamını sararken, yangın sırasında peş peşe patlamalar da yaşandı. Bu sırada sokakta bulunan aralarında çocukların da bulunduğu mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Patlamaların ardından alevler, aracın park halinde bulunduğu binanın dış cephesine de sıçradı.

Park halindeki araç alev topuna döndü Yangın binaya sıçradı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri demir yığınına dönen araçtaki yangını söndürdü.
Park halindeki araç alev topuna döndü Yangın binaya sıçradı

Ekipler binanın dış cephesini etkileyen alevlere de müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araçta ve binada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Araç Yangını#Arnavutköy#Patlama

BAKMADAN GEÇME!