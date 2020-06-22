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Tolga YANIK-Mümin KARACA/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 22.06.2020 - 15:11,Son Güncelleme:

Park halindeki 4 otomobil kundaklandı

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Park halindeki 4 otomobil kundaklandı
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KONYA'nın Meram ilçesinde, park halindeki 4 otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verilerek yakıldı.

Olay, saat 03.00 sıralarında, Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, park halindeki 4 otomobili üzerlerine yanıcı madde dökerek, ateşe verdi. Araçlar alev alev yanarken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Ancak 4 otomobil de kullanılamaz hale geldi.

Otomobil sahibi Naif Evregen, ''Gece 03.00 sıralarında, komşular aracınızı yanıyor diye, bizi çağırdı. Aracımla birlikte 4 aracın yandığını gördüm. Üzerine bir şey dökülüp, yakılmış. Hemen itfaiye geldi ve müdahale etti. Araçlar kullanılamaz hale geldi. Bir süre önce de yakın bir yerde 3 araç kundaklanmış. Bunu yapanlar özellikle güvenlik kamerasının olmadığı yerleri seçiyor"dedi.

Yangın, cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, polis, araştırma başlattı.

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