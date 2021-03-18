Park halindeki 2 araca çarpıp, kendi aracındaki 2 yaralıyı terk edip kaçtı: 3 yaralı

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Yalı Mahallesi Caher Dudayev Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 ACN 587 plakalı hafif ticari araç, caddede park halindeki 35 ASA 094 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kontrolden çıkan hafif ticari araç, daha sonra tramvay hattının koruma bariyerlerine çarparak durabildi. Hafif ticari aracın çarptığı 35 ASA 094 plakalı otomobil ise önce önünde bulunan 34 ZB 7331 plakalı otomobile, daha sonra kaldırımda duran ve izinli olduğu öğrenilen polis memuru S.D.’ye çarptı.



’KAZANIN ARDINDAN ARAÇTAKİ YARALILARI BIRAKIP KAÇTI’



Zincirleme kazaye neden olan hafif ticari araç sürücüsü, birlikte seyahat ettiği Şehnaz B. ve oğlu Mert B.’yi bırakarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ayağı kırıldığı öğrenilen polis memuru S.D. ile hafif ticari araçta yaralanan Mert B. ve annesi olduğu öğrenilen Şehnaz B. ambulansa alınarak Çiğli Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Soruşturma kapsamında, olay yerinden kaçan hafif ticari araç sürücüsünün yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Çevredeki vatandaşlar ise hafif ticari araç sürücüsünün eşi ve çocuğunu bırakıp kaçtığını iddia ederken, bazı görgü şahitleri ise sürücünün 20’li yaşlarda genç biri olduğunu ileri sürdü.



’BİZ ARKASINDAN BAĞIRDIK AMA DURMADI’



Kazanın meydana geldiği cadde üzerindeki bir iş yerinde çalışan Eren Akgül, "Biz içerideydik bir anda ses duyduk ve buraya geldik. Abi geldi 2 tane park halindeki araba yol boşken bir anda arkadaki arabaya vurdu o da öndekine vurdu. Arabası ters döndü, indi ve kaçmaya başladı. Biz arkasından bağırdık ama durmadı. Yerde herhalde eşi yatıyordu, burada bir polis abimiz yattı. Adam karısını bırakıp kaçtı bir anda gitti. ’Dur dedik’ arkasından bir abimiz koştu ’dur dedik’ durmadı. Seslendik ’telefonla konuşacağım’ dedi. Arabada olanları tanımıyormuş gibi yaptı." dedi.



’KENDİ ARACINDA 2 YARALI VAR ONLARI BIRAKIP KAÇTI’



Başka bir görgü tanığı Nejat Akay da "Oğlum arabanın içindeydi biz dükkanın içindeydik. Oğlum beni almaya geldi, araçta duruyorduk 1 dakika olmadı geldiler o aracı ordan ileriye kadar sürükledi. Yolda bomboştu, son sürat geldi vurdu. Orada bir arkadaşın ayağına çarptı. Ayağı kırıldı herhalde o da polis memuruymuş evine tatlı alıyormuş. Ben araca koştum, bir bayan baygınlık geçiriyordu şokdaydı. Oradaki araç sürücüsü hemen indiği gibi kaçtı. Ben arkasından gittim ’gel buraya’ dedim, ’telefonla konuşuyorum’ dedi, demeye kalmadı kaçtı gitti. 20 yaşlarında genç biriydi. Çok hızlı geliyordu. Kendi aracında 2 yaralı var, onları bırakıp kaçtı. Park halinde, duran araca vuruyor." diye konuştu.



’POLİS MEMURU ARKADAŞIN AYAĞI ÇOK KÖTÜYDÜ’



Kazanın meydana geldiği yerdeki bir iş yerinin işletmecisi olduğu öğrenilen Erkan Koç ise, "Araçlardan 2’si boş. Vuran araçta 3 kişi var, sürücü kaçıyor araçtaki 2 kişi yaralı durumları da ağır gördüğüm kadarıyla. Yaya olan polis memuru arkadaşın ayağı çok kötüydü. Bu şekilde 3 tane yaralı vardı." dedi.

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