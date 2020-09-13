MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPark halindeki 2 araca çarpan minibüs devrildi: 3 yaralı
GeriGündem Park halindeki 2 araca çarpan minibüs devrildi: 3 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Fırat AKAY/ İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 13.09.2020 - 09:17 | Son Güncelleme:

Park halindeki 2 araca çarpan minibüs devrildi: 3 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Park halindeki 2 araca çarpan minibüs devrildi: 3 yaralı
Abone Olgoogle-news

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kontrolden çıkan minibüs, önce park halindeki 2 araca çarptı ardından savrularak yan yattı. 3 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 06.20 sıralarında Güzelyalı Mahallesi, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. 35 AR 7169 plakalı kapalı kasa minibüs seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan araç yan yatarak durdu.

Çevredeklerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan 4 kişi ekiplerin müdahalesi sonucu bulundukları yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından isimleri öğrenilemeyen 3 yaralı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, aracın çekilmesiyle birlikte tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. Görüntülere aracın kontrolden çıkıp park halindeki 2 araca çarptığı ve ardından yola savrulup devrilmesi yer aldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle