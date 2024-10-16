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Park ettiği yerden çıkmak isterken otomobile çarptı Kaldırımdaki çocuklar son anda kurtuldu

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#Güngören#Trafik Kazası#Kaldırım
Park ettiği yerden çıkmak isterken otomobile çarptı Kaldırımdaki çocuklar son anda kurtuldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 10:12

İstanbul Güngören’de aracını park ettiği yerden çıkarmaya çalışan Z.K., bir anda gaza basınca önce arkasında park halinde bulunan otomobile çarptı ardından da bir iş yerinin merdiven boşluğuna düştü. Kaldırımda yürüyen çocuklar ise cipin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

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Kaza, saat 16.30 sıralarında Akıncılar Mahallesi, Çeliktürk Sokakta meydana geldi. İddiaya göre park halinde bulunan 06 FJ 3015 plakalı cipin sürücüsü Z.K., aracını park yerinden çıkaracağı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Önce arkasındaki otomobile çarpan cip, ardından ise 5 katlı binanın bodrum katında bulunan bir dükkanın merdivenine düştü. Kaza anında kaldırımda yürüyen çocuklar, cipin üzerlerine geldiğini fark ederek son anda kendilerini kurtardılar.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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#Güngören#Trafik Kazası#Kaldırım

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