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Park demans riskini azaltıyor

Güncelleme Tarihi:

#Demans#Yeşil Alanlar#Sağlık
Park demans riskini azaltıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2026 07:00

İSVEÇ’te yapılan bir araştırma, evin yakınındaki yeşil alanların demans riskinin yüzde 20 daha düşük olmasıyla bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Yaklaşık 3 bin kişinin 16 yıl boyunca takip edildiği çalışmada, bu etkinin özellikle evin 100 metre çevresindeki bitki örtüsünde daha güçlü olduğu görüldü.

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Stockholm Üniversitesi ve Karolinska Enstitüsü araştırmacılarının Alzheimer’s&Dementia dergisinde yayımladığı çalışmada, katılımcıların evlerinin çevresindeki bitki örtüsü haritalandırıldı ve bilişsel sağlıkları ile demans gelişimleri takip edildi. Bulgular, yeşil alanlara yakın yaşamanın demans riskinin azalmasıyla ilişkili olduğunu gösterdi.

BEYİN SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Araştırmacılara göre yeşil alanlar stresi azaltabilir, psikolojik iyilik halini destekleyebilir ve fiziksel aktiviteyi, sosyal etkileşimi ve uyku kalitesini artırabilir. Ayrıca trafik gürültüsü, hava kirliliği ve aşırı sıcaklar gibi sağlığı olumsuz etkileyen çevresel faktörlere maruz kalmayı azaltabilir. Avrupa Birliği’nde 2025 yılında 9 milyon demans hastası olduğu tahmin ediliyor. Bu sayının 2050’ye kadar 14 milyonun üzerine çıkması bekleniyor.

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#Demans#Yeşil Alanlar#Sağlık

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