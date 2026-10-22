Park demans riskini azaltıyor

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Stockholm Üniversitesi ve Karolinska Enstitüsü araştırmacılarının Alzheimer’s&Dementia dergisinde yayımladığı çalışmada, katılımcıların evlerinin çevresindeki bitki örtüsü haritalandırıldı ve bilişsel sağlıkları ile demans gelişimleri takip edildi. Bulgular, yeşil alanlara yakın yaşamanın demans riskinin azalmasıyla ilişkili olduğunu gösterdi.

BEYİN SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Araştırmacılara göre yeşil alanlar stresi azaltabilir, psikolojik iyilik halini destekleyebilir ve fiziksel aktiviteyi, sosyal etkileşimi ve uyku kalitesini artırabilir. Ayrıca trafik gürültüsü, hava kirliliği ve aşırı sıcaklar gibi sağlığı olumsuz etkileyen çevresel faktörlere maruz kalmayı azaltabilir. Avrupa Birliği’nde 2025 yılında 9 milyon demans hastası olduğu tahmin ediliyor. Bu sayının 2050’ye kadar 14 milyonun üzerine çıkması bekleniyor.

Gözden Kaçmasın İşsizlik maaşının hesaplaması değişiyor Haberi görüntüle