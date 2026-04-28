×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Park alanından çıkan otomobile çarpıp takla attı: 2'si çocuk 5 yaralı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2026 12:31

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil, yol kenarında park halindeyken sürücüsünün hareket ettirdiği başka bir otomobile çarpıp, taklalar attı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada 2’si çocuk, 5 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, önceki gün saat 17.30 sıralarında Önerler Mahallesi Ziya Gökalp Bulvarı’nda meydana geldi. E.G.'nin kullandığı 34 PIY 029 plakalı otomobil, park halindeyken sürücünün hareket ettirip yola çıkardığı C.U. yönetimindeki otomobile çarptı.

2'Sİ ÇOCUK 5 YARALI

Savrulan E.G.'nin otomobili, yaklaşık 25 metre taklalar attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Her iki araçta yaralanan 2'si çocuk, 5 kişi, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
