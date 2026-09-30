Paris’ten kalkan tarihi 'Orient Express' treni İstanbul'da

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Merkezi İngiltere’de bulunan Belmond şirketi tarafından işletilen ve Paris-İstanbul-Paris güzergahında sefer yapan tarihi 'Orient Express' treni (şark ekspresi) yolculuğuna 25 Eylül'de Paris'te başladı. Agatha Christie'nin 'Doğu Ekspresi'nde Cinayet' romanıyla da özdeşleşen tren, Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye geldi. Budapeşte, Bükreş ve Varna’daki konaklamaların ardından Kapıkule’den Türkiye’ye giriş yaparken, 70’ten fazla yolcusuyla Bakırköy Garı'na ulaştı.

YOLCULAR İÇİN KARŞILAMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Tarihi trende Bakırköy Garı'na ulaşan yolcular için karşılama töreni düzenlendi. Törenin ardından yolcular, konaklayacakları otellere gitmek üzere kendileri için bekleyen araçlara binerek ayrıldılar. Trenin 2 Ekim saat 12.00'de Bakırköy Garı'ndan hareket etmesi ve aynı gün saat 22.05'te Kapıkule üzerinden Türkiye'den çıkış yapması bekleniyor.

Haberin Devamı

'İSTANBUL YOKSA BUNUN SİHRİ OLMAZ’

Tren yetkilisi Francesco Bonotto, "Her seferinde çok özel bir yolculuk oluyor İstanbul'a gelince. Bu sene ikinci olmasına rağmen her yolculuğun kendi özelliği olduğundan bence çok sevindiğimiz bir yolculuk oluyor. Bana göre de, yolcular içinde eğer İstanbul yoksa, o zaman bunun mucizesi, bunun sihri olmaz” diye konuştu.