Paris’te İstanbul buluşması

Haberin Devamı

Özel, İmamoğlu ve Yavaş, bugün ve yarın da İstanbul’un 2036 Olimpiyatları’na ev sahipliği yapabilmesi için Paris’in ünlü moda müzesinde açılan İstanbul Evi’nde düzenlenecek geceye birlikte katılacaklar.

İSTANBUL EVİ’NİN AÇILIŞINI YAPACAKLAR

Ev sahipliğini Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı Paris seyahatinde Özel’e, kızı İpek eşlik etti. İstanbul CHP İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar, Büyükçekmece, Beyoğlu ve Şişli belediye başkanlarının bulunduğu CHP heyeti, bugün ve yarın da olimpiyatlara yönelik Türkiye’nin tanıtım etkinliklerine katılacak. Paris’in ünlü moda müzesinde, İBB ve Milli Olimpiyat Komitesi ortaklığıyla açılan İstanbul Evi, 9 Ağustos’a kadar İstanbul’un tanıtımı için ziyaretçileri ağırlayacak.

Etkinliklerin amacının, Türkiye’nin 2027 Avrupa Oyunları tanıtım programının yanı sıra, 2036 Olimpiyat adaylığı için lobi faaliyetleri yürütmek olduğu belirtildi. Ev sahibi İmamoğlu ve Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener’in yanı sıra Özel de açılışta konuşma yapacak.

Haberin Devamı

İstanbul Evi’nin iki günlük Olimpiyat Programı yarın sabah saat 10.00’da sergi ve oyun gösterimleriyle başlayacak. Akşam saat 20.00’de özel resepsiyonlarla devam edecek olan programda, olimpiyat sporcuları da konuşacak. Tasarruf tedbirleri nedeniyle İstanbul Evi faaliyetleri iki günle sınırlı olacak.

Özel, İmamoğlu ve aileleri Paris’te plaj voleybolu maçı da izlediler.