Paris’te iki kritik toplantı

Haberin Devamı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ev sahipliğinde düzenlenecek Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi’nde, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış planı taslağında gelinen son aşama ele alınacak. Zirvede ayrıca, Ukrayna’da barışın sağlanmasına yönelik yürütülen diplomatik girişimler ile Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantilerinde Gönüllüler Koalisyonu’nun üstleneceği rolün değerlendirilmesi öngörülüyor.

Diplomatik kaynaklara göre Bakan Fidan, Fransa’nın başkenti Paris’teki zirvede Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşının diplomatik yollarla ve barışçıl yöntemlerle çözülmesini savunduğunu bir kez daha vurgulayacak. Fidan’ın Türkiye’nin bugüne kadar taraflar arasında üç tur müzakereye ev sahipliği yaptığını, bu süreçte esir takası ve insani konularda somut sonuçlar elde edildiğini hatırlatması bekleniyor. Bakan Fidan’ın ayrıca, Türkiye’nin taraflar arasında gerçekleştirilebilecek doğrudan görüşmelere yeniden ev sahipliği yapmaya hazır olduğu mesajını vereceği, Karadeniz’in güvenliği ve istikrarının Türkiye’nin stratejik öncelikleri arasında yer aldığını özellikle vurgulayacağı belirtiliyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Kırmızı beyaz bir duvar Haberi görüntüle

SURİYE VE İSRAİL YENİDEN MASADA

Paris’te bugün, İsrailli ve Suriyeli üst düzey yetkililer de bir araya gelecek. Daha önce dört kez bir araya gelen iki ülke heyetleri, son görüşmeden iki ay sonra beşinci toplantıyı gerçekleştirmiş olacak. Geçtiğimiz hafta yapılan Trump–Netanyahu görüşmesinin ardından düzenlenecek toplantının, bu açıdan da önem taşıdığı ifade ediliyor. Görüşmeye, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani’nin de katılması bekleniyor. Toplantıda, iki ülke arasında olası bir güvenlik anlaşmasının gündeme gelmesi beklenirken, Şam ve Tel Aviv arasındaki 1974 tarihli Kuvvetler Ayrılığı Anlaşması çerçevesinde yeni bir güvenlik düzenlemesinin ele alınabileceği değerlendiriliyor.

SDG DETAYI

Suriye ile İsrail arasında, ABD’nin de baskısıyla güvenlik anlaşması sağlanması halinde, SDG’nin Suriye’de yalnız kalacağına işaret ediliyor. Bu durumda SDG’nin Şam’la entegrasyondan başka bir seçeneğinin kalmayacağı değerlendirmesi yapılıyor. ABD’nin sürecin hızlanması için taraflara baskı yaptığı belirtiliyor.