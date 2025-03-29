Paris’in kalbinde İstanbul rüzgarı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Fransa’nın başkenti Paris’te dünyanın en ünlü caddelerinden biri olan Champs-Élysées’de 300 metrekarelik alanı kaplayan İstanbul temalı afişle dikkatleri üzerine çekti. Görsel, Kültür ve Turizm Bakanlığı Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliği Hizmet Binası’nın dış cephesine kaplandı. İstanbul’un Paris’in kalbinde tanıtıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Bakan Ersoy, “Paris’in kalbinde İstanbul var. Dünyaca ünlü Champs-Élysées’de yer alan Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliği binamız, 300 metrekarelik İstanbul görseliyle kaplandı. Katı reklam kurallarına rağmen alınan özel izinle, kültürel mirasımızı dünyanın en ikonik caddelerinden birine taşıdık. Hazirana kadar Paris’teyiz” dedi.

DEV AFİŞ HAZIRLANDI

Edinilen bilgilere göre İstanbul görselinin binaya uygulanması için ilk olarak apartman yönetimiyle anlaşma sağlandı. Ardından, Champs-Élysées Belediye Başkanı Jeanne d’Hauteserre ve Paris Belediyesi yetkilileriyle yürütülen görüşmeler neticesinde 12 Mart’ta resmi izin alındı. Bakan Ersoy’un da onayı ile uygulama, 27 Mart’ta tamamlandı. Baskı ve montaj süreci, dünyaca ünlü dış mekân reklam firması JC Decaux tarafından yürütüldü. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği, günde yaklaşık 300 bin kişinin geçtiği Champs-Élysées Caddesi’nde Türk kültürünü yansıtan bu özel uygulama, dev tanıtım afişlerinin neredeyse tamamen yasak olduğu bir dönemde hayata geçirildi. Hem Türkiye hem de Paris açısından bir ilke imza atılırken bu çalışma Paris Belediyesi’nin katı reklam kurallarını esnettiği nadir örneklerden biri oldu.

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AYDA 14 MİLYON KİŞİ GÖRECEK

Paris’in kültürel dokusu içerisinde İstanbul’un siluetini taşıyan bu görsel, hava koşullarına bağlı olarak değişmekle birlikte ayda 6 ila 14 milyon kişi tarafından görülebilecek. İstanbul görseli, haziran ayına kadar Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliği Binası’nda sergilenmeye devam edecek.