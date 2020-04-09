Paris Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri

Ülkelerin başka ülkelerin merkezlerinde konsoloslukları bulunmaktadır. O ülkede yaşayan yabancıların bazı işlemleri konsolosluklarda yapılmaktadır. Paris Türk Konsolosluğu da bunlardan birisidir.

Paris Konsolosluk

Çoğu ülkede ülkemizin konsoloslukları bulunmaktadır. Konsolosluğun amacı o ülkede yaşayan Türklerin bazı işlemlerini gerçekleştirmektir. Bunlardan birisi de Paris Türk Başkonsolosluğudur.

Paris Türk Başkonsolosluğu Adresi

Paris Türk Konsolosluğu Fransa’dadır. Açık adresi şu şekildedir: 44 rue de Sèvres 92100 Boulogne-Billancourt/Fransa

Paris Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası

Paris Türk Konsolosluğunda işlemler belirli saatler arasında yapılmaktadır. Başvurular 08:00 ile 13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Randevulu işlemler ise 14:00 ile 16:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Hukuk Danışmanlığı ise sadece perşembe günleri saat 09:00 ile 13:00 aralığında yapılmaktadır. Bilgi almak için Paris Türk Başkonsolosluğu telefon numarası:+33 1 80 14 63 35