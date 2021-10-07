Paris İklim Anlaşması Meclis’te kabul edildi

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TBMM Dışişleri Komisyonu’ndan geçtikten sonra Paris İklim Anlaşması’na Meclis’ten jet hızıyla onay gelirken, görüşmeler renkli tartışmalara sahne oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç: Beş yıl niye gecikildi? Sayın Erdoğan Amerika’ya gidip, doların yeşilini görünce, ağacın yeşilini hatırladı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı: “Erdoğan parayı görünce” falan gibi terbiyesizce yaklaşımını kınıyorum.

Öztunç: Muhalefet vekiliyim, tabii ki eleştireceğim.

Çamlı: Tamam, ben de seni eleştireceğim.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Mehmet Emin Birpınar: Ağaç meyveyi kurtlar, kuşlar ve böcekler için de veriyor ama onları ilaçlayıp öldürdüğümüz zaman, o meyveyi satıp para kazanırsak, yersek helal olmayacaktır. Onlar da Allah’ın kulu.