Paris İklim Anlaşması Meclis’te kabul edildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Çin resmi basını ABD’yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkarÇin resmi basını ABD’yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar!#Çin
Suçlular, savcı Feriştahın peşinde Senden intikam almaya geliyorumSuçlular, savcı Feriştah'ın peşinde! 'Senden intikam almaya geliyorum'#Afganistan
Beşiktaştan bir bomba daha Pjanic sonrası...Beşiktaş'tan bir bomba daha! Pjanic sonrası...#Beşiktaş
Şaşkına çeviren görüntü Apartman eve girdiŞaşkına çeviren görüntü! Apartman eve girdi#İstanbul Şişli
Boğaziçi kültürü mü Boğaziçi tepinmesi miBoğaziçi kültürü mü? Boğaziçi tepinmesi mi?#Boğaziçi Üniversitesi
Grip aşısı bu yıl da şart mı Sağlam ve sağlıklı bir kişiyseniz...Grip aşısı bu yıl da şart mı? Sağlam ve sağlıklı bir kişiyseniz...#Koronavirüs
Erdoğan, Akşener’i neden hedef aldıErdoğan, Akşener’i neden hedef aldı?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Uzmanlar yanıt verdi Sınavsız üniversite mümkün müUzmanlar yanıt verdi! Sınavsız üniversite mümkün mü?#Üniversite Sınavı
Ya bana bir şey olursa... Oğlum çok küçük daha'Ya bana bir şey olursa... Oğlum çok küçük daha'#Canan Ergüder
Paris İklim Anlaşmasıyla ilgili sıcak gelişme TBMMde kabul edildiParis İklim Anlaşması'yla ilgili sıcak gelişme! TBMM'de kabul edildi#Paris İklim Anlaşması
Havada panik anları Dev uçak İstanbula acil iniş yaptıHavada panik anları! Dev uçak İstanbul'a acil iniş yaptı#Emirates Havayolları
Ece Sükan uslanmıyorEce Sükan uslanmıyor! #Ece Sükan
Bu yaşta bir adamın bu kadar genç bir kadınla öpüşmesi iğrenç ve çok yanlışBu yaşta bir adamın bu kadar genç bir kadınla öpüşmesi iğrenç ve çok yanlış#David Hare
Ahmet Nur Çebiden Ali Koça algı yanıtıAhmet Nur Çebi'den Ali Koç'a 'algı' yanıtı!#Beşiktaş
Modernanın kurucuları Forbes dergisine damga vurdu Bu yıl ilk kez...Moderna'nın kurucuları Forbes dergisine damga vurdu! Bu yıl ilk kez...#Moderna
HABERLERGündem Haberleri

Paris İklim Anlaşması Meclis’te kabul edildi

#Paris İklim Anlaşması#TBMM#Meclis Genel Kurulu
Paris İklim Anlaşması Meclis’te kabul edildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği Paris İklim Anlaşması dün akşam Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Haberin Devamı

TBMM Dışişleri Komisyonu’ndan geçtikten sonra Paris İklim Anlaşması’na Meclis’ten jet hızıyla onay gelirken, görüşmeler renkli tartışmalara sahne oldu. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç: Beş yıl niye gecikildi? Sayın Erdoğan Amerika’ya gidip, doların yeşilini görünce, ağacın yeşilini hatırladı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı: “Erdoğan parayı görünce” falan gibi terbiyesizce yaklaşımını kınıyorum.

Öztunç: Muhalefet vekiliyim, tabii ki eleştireceğim.

Çamlı: Tamam, ben de seni eleştireceğim.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Mehmet Emin Birpınar: Ağaç meyveyi kurtlar, kuşlar ve böcekler için de veriyor ama onları ilaçlayıp öldürdüğümüz zaman, o meyveyi satıp para kazanırsak, yersek helal olmayacaktır. Onlar da Allah’ın kulu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Paris İklim Anlaşması#TBMM#Meclis Genel Kurulu