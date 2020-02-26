Paris Barış Konferansı nedir? Paris Barış Konferansı tarihi, maddeleri ve önemi

32 devletin katılımıyla yapılan Paris Barış Konferansı, İttifak Devletleri ile savaş halinde olan diğer devletler arasında yapıldı.

Paris Barış Konferansı Nedir?

Bu konferans içerisinde çok önemli kararlar alındı. Çünkü konferansın ana hedefi 1. Dünya Savaşı'nın durdurulmasıydı. Savaşı durdurmak adına devletler arasında farklı anlaşmalar yapıldı. Konferansın ana kararlarına hakim olan devletler ise; Fransa, ABD, İngiltere ve İtalya'ydı. Daha sonra ise Trianon Antlaşması ile Macaristan bu konferans içerisine dahil olmuştur.

Paris Barış Konferansı Maddeleri

Paris Barış Konferansı’nın maddeleri şu şekildedir;

- Konferans içerisinde Pa­ris’te ilk kez Milletler Cemiyeti’nin kurulması ile ilgili karar alındı.

- ABD bu süreçte bir devlet olarak yalnızlık politikasını uygulamış ve diğer konulara pek karışmamıştır.

- Osmanlı ile imzalanacak bir antlaşma için karar alınamamıştır.

- Yunanistan, konferansta İzmir ve Batı’da Rumların daha fazla olmasını ve Rumların buralarda Türkler tarafından katledildiğini gösteren sahte raporlar ile geldi.

- Konferansta Yunanistan’ın İzmir ve civarını işgal etmesi kabul edildi.

- İlk defa konferansta alınan kararla beraber Doğu Anadolu’da bir Ermeni devletinin kurulması kararlaştırıldı.

- Milletler Cemiyeti kuruldu.

Paris Barış Konferansı Önemi

- İtilaf Devletleri Osmanlı'nın paylaşımı için de bu konferansı düzenledi.

- Fransa devletine; Urfa, Maraş, Antep, Suriye ile Lübnan verildi.

- İtalya devletine; Güneybatı Akdeniz verildi.

- İngiltere devletine; Irak, Filistin ile Boğazlar verildi.

- Daha önce zamanlarda İtalya'da olan Batı Anadolu Yunanistan'a bırakıldı.

- 15 Mayıs 1919 tarihinde konferansta kararların kabul edilmesiyle Yunanistan İzmir'i işgal etti.

Paris Barış Konferansı Tarihi

Paris Barış Konferansı, 18 Ocak 1919’da Paris'te, İttifak ve İtilaf Devletleri'nin bir araya gelmesi ile yapıldı. Konferansa o dönem savaş halinde olan 32 devlet temsilcileri katıldı. Konferans Paris'te yapıldığı için Paris Barış Konferansı adını almıştır. Bu konferansta ülkeler ve savaş için çeşitli kararlar da alınmış oldu.