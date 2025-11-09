Parfüm fabrikasında yangın faciası... 6 ölü 1’i ağır 7 yaralı

Haberin Devamı

KOCAELİ’nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde dün 09.00 sıralarında üç katlı binanın iki ve üçüncü katında faaliyet gösteren ‘Ravive Kozmetik’ isimli işyerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın en alt kattaki ‘Mirkar Makina Saç Kesim ve Büküm’ isimli işyerini de sardı. Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. İçeriye giren itfaiye ekipleri, 6 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Biri ağır, 7 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Acı haberi alıp bölgeye koşan işçilerin aileleri sinir krizi geçirdi.

Binanın üst 2 katında ‘Ravia Kozmetik’ faaliyet gösterirken, alt katta ‘Mirkar Makina Saç Kesim ve Büküm’ bulunuyordu.Yangın sırasında alevlerin içinden yaralı olarak çıkan bir kişi, cep telefonuyla görüntülendi

ÖLENLERİN HEPSİ KADIN

Polis ekipleri, fabrikanın bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Soğutma çalışmaları ve incelemeler devam ederken, 6 kişinin cenazesi, ceset torbalarıyla fabrikadan çıkarıldı. İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait ambulanslara konulan cenazeler, otopsi için morga götürüldü.

Kozmetik fabrikasındaki yangında ölen 6 kişinin kimlikleri tespit edildi. Yangında ölenlerin, Esma Dikan (65), Hanım Gülek (65), Şengül Yılmaz (55), kardeşler Nisa Taşdemir (17) ile Tuğba Taşdemir (18) ve Cansu Esatoğlu (16) olduğu belirlendi.

Tuğba Taşdemir (solda), kardeşi Nisa Taşdemir (sağda) ile aynı yerde çalışıyordu.Şengül YılmazPatlamada hayatını kaybeden Cansu Esatoğlu 16 yaşındaydı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bölgeye gelerek Vali İlhami Aktaş’tan bilgi aldı. Memişoğlu, Aktaş ve beraberindeki AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kaymakam Metin Kubilay, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ve diğer yetkililerle bir süre görüştü. Vali İlhami Aktaş işyerinin ruhsatı olduğunu açıkladı. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından aralarında makine mühendisi, elektrik mühendisi ve yangın uzmanından oluşan 4 kişilik bilirkişi heyeti, fabrikada inceleme yaptı.

7 KİŞİ AÇIĞA ALINDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK Kocaeli İl Müdürü ile Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER’den sorumlu şube müdürü ve bir personelin açığa alındığını açıkladı. Olayla ilgili iki başmüfettiş ve bir müfettişin görevlendirildiği belirtilen açıklamada, “Sürecin her aşaması dikkatle takip edilmekte ve gerekli tüm adımlar atılmaktadır” denildi.

İŞYERİ SAHİBİ KAÇARKEN YAKANLANDI

GEBZE Cumhuriyet Başsavcılığı’nca haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüpheli için harekete geçildi. İşyeri sahibi Kurtuluş Oransal ve 2 vardiya amiri, Kocaeli ve Yalova’da gözaltına alındı. İşyerinin sahibinin nasıl yakalandığına dair detaylar ortaya çıktı.

Kurtuluş Oransal

Polis ekipleri Kurtuluş Oransal’ı Yalova’da yakaladı. Aracından valizleri çıkan Oransal’ın kaçma hazırlığında olduğu belirlendi. Kurtuluş Oransal’ın telefonlarını kapatıp kayıplara karışan oğlu İsmail Oransal ve aynı aileden Altay Ali Oransal da her yerde aranıyor.

Kozmetik fabrikasının evlerin hemen yanında olması dikkat çekti.

GÖRGÜ TANIĞI OLAYI ANLATTI: ‘ÇARESİZCE İNSANLARIN BAĞRIŞMASINI DUYDUK’

KOZMETİK fabrikasının olduğu sokakta oturan Mehmet Düzgüner, yaşananları anlattı. Düzgüner, “Bir patlama sesi oldu. Aşağıya baktım, adam yanıyordu. Hortumu aldım, adamı söndürdüm sonra bağrışma seslerini duydum. Sese doğru baktığımda, fabrikanın içerisinde çocuklar ve kadınlar bağırıyordu. Müdahale edip kurtarmak istedim ama alev çok büyüktü, ateş topuydu, giremedim. İçeride patlama oluyordu. Çıkmaları imkânsızdı. Biz de giremedik. İtfaiyeyi aradık. Çaresiz bir halde insanların bağrışmasını duyduk” dedi. Fabrikayla ilgili daha önce şikâyetlerin olduğunu söyleyen Mehmet Düzgüner, “Burada yangın tüpü dahi yoktu. Burası 4 seneden fazla süredir faaliyet gösteriyor. Yetkiler, ‘Burada ruhsat var’ diyor. Kimyasal olan fabrikaya nasıl ruhsat verilir? Ben burada oturuyorum. Aramız 5 metre” diye konuştu.

Mehmet Düzgüner

ECELİYLE ÖLMEDİLER

Mahalle sakini Cihan Taş ise şunları söyledi: “Burada birçok işletmenin birçok problemleri var. Geri dönüşüm işi yapıyor. Onda da sıkıntılar var. Bir benzeri olayın da olmama ihtimali yok. Burada insanlar eceliyle ölmedi. Burada kız çocukları öldü. Anneler öldü, çocukları ortada kaldı.”

Yangın anında, içeriden birçok patlama sesleri duyuldu.

SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJI

YANGIN sonrası siyasiler başsağlığı mesajı yaymladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yangınla alakalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz soruşturmalarına başlamıştır. Yangında vefat eden kardeşlerimizin ailelerine, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaşanan yangın faciasıyla ilgili başsağlığı diledi.