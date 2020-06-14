Pardon ‘sehven’ ceza aldınız

Sopanın da kullanıldığı kavgada Akyüz’ün kafasında kırık oluştu. Yargıya intikal eden olayda Ankara Batı 4. Asliye Ceza Mahkemesi, Sözal ve Nazlı’ya iyi hal indirimi de uygulayarak 2 yıl 1 ay ceza verdi. Cezayı fazla bulan Sözal ve Nazlı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’ne itirazda bulundu. Bölge adliye mahkemesi, itirazı yerinde bulmadı. Yerel mahkemenin verdiği 2 yıl 1 aylık cezayı onayarak, dosyayı mahkemeye iade etti. Sözal ve Nazlı, yerel mahkemenin kesinleşen kararı 2 yıl 1 ay yerine sehven 5 yıl olarak girince hayatlarının şokunu yaşadı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan Sözal ve Nazlı’nın evleri basıldı. O sırada evde bulunmayan Sözal firar ederken, Nazlı ise gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak kapalı cezaevine konuldu.

DİKKATİ OLAYI ÇÖZDÜ

Başlarına gelenleri kimseye anlatamayan Nazlı ve Sözal’ı, ceza avukatı Ali Erdem Gündoğan’ın çabaları ve dikkati kurtardı. Avukat Gündoğan mahkemeye başvurarak, “Sehven yazılan karar nedeniyle biri 1.5 aydır cezaevinde tutuklu bulunmakta, diğeri ise firarda. Yapılan yanlışın düzeltilmesini istiyoruz” itirazında bulundu.

Yeniden dosyayı inceleyen mahkeme “2 yıl 1 aylık cezanın sehven 5 yıl yazıldığını” karara bağladı. Tutuklu bulunan Nazlı tahliye olurken, firar eden Sözal hakkında ise yakalama kararı kaldırıldı. Karar nedeniyle özel şirketlerde çalışan Sözal ve Nazlı işlerinden oldu. Sözal ve Nazlı, yaşadıkları mağduriyetin telafisi içinde tazminat davası açacak.