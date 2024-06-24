Pardon küreğinizi yuvamdan çeker misiniz

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Dünyada 700 kadar kaldığı bilinen ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz foklarının yuvalama alanlarından biri de Antalya falezleri. Falez boyunca yer alan mağaralarda yaşayan Akdeniz fok ailesi, özellikle yaz aylarında falez kıyılarına düzenlenen tekne turlarıyla turistlerin ilgi odağı oluyor. Teknelere bu yıl sayıları yüzleri geçen, gruplar halinde gelen sub board (kürek sörfü) meraklıları da eklendi. Sörf tahtası üzerinde ayakta durularak kürekle yol alınan bu su sporu türüyle ilgilenenler, özellikle gün doğumu ya da gün batımında Konyaaltı Sahili’nden denize açılıp falez kıyılarından geçerken mağaralara giriş yapıp fotoğraf çektiriyor, ardından Kaleiçi Yat Limanı açıklarına doğru seyredip dönüş yapıyor.

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‘SİZİ MAĞARADA GÖRÜRSE YAVRUSUNU TERK EDEBİLİR’

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bu güzergâhın her gün yüzlerce kez yapılmasının Akdeniz foklarını rahatsız ettiğini söyledi. Dünyada az sayıda kalan Akdeniz fokunun bir kısmının Türkiye ile Yunanistan arasındaki kıyılarda yaşadığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, “Antalya falezlerindeki mağaralarda yavruları var. Bu kadar mağara içerisine girmeleri çok sakıncalı. Yarasalar da var. Onlar da rahatsız oluyor. Yaşamlarına müdahale edilmiş oluyor” dedi. Akdeniz foklarının yavruyken karaya bağlı yaşam sürdürdüğünü anlatan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Yavruyken anne gelir, sütle yavrusunu besler. Siz mağara girişindeyseniz; rahatsız olur ve dolayısıyla yavrusunu terk edebilir. Yavruyu kaybedebiliriz. Foklar, iki yılda bir yavru veren canlılar. Ender yavru verdikleri için alanlara müdahale etmememiz gerekir” diye konuştu.

ŞAMANDIRA İLE SET ÇEKİLSİN

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, falez kıyısına kadar girilmeden açıktan bu sporun yapılabileceğini, önlem almak için de şamandıra ile bir set çekilerek sınır belirlenmesi gerektiğini söyledi.