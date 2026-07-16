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Parçalanmış halde cesedi bulundu: Oğlu tutuklandı

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#Kırıkkale#Jandarma#Adli Kontrol
Parçalanmış halde cesedi bulundu: Oğlu tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 19:15

Kırıkkale'de kayıp ihbarı yapılan babanın cesedinin evin tuvaletinde parçalanmış halde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden oğlu tutuklandı.

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Çelebi ilçesi Karaağaç köyünde yaşayan Yusuf A'nın cesedinin parçalanmış halde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan oğlu Ö.A. ile B.A, H.A.A, E.A.K. ve H.K'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karaağaç köyünde yaşayan Ö.A, önceki gün 55 yaşındaki babası Yusuf A'dan bir gündür haber alamadığı gerekçesiyle jandarmaya kayıp ihbarında bulunmuştu.

Baba ve oğlunun yaşadığı evde arama yapan ekipler, Yusuf A'ya ait vücut parçalarını evin eklentisindeki tuvalette bulmuş, soruşturma kapsamında Ö.A. ile B.A, H.A.A, E.A.K. ve H.K. gözaltına alınmıştı.

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#Kırıkkale#Jandarma#Adli Kontrol

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