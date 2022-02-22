Parça parça satmışlar

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2020 yılında, Ankara Haymana’da bulunan bazı mera arazilerinin mera vasfından çıkartılarak rüşvet karşılığı satıldığı iddiasıyla çok sayıda şikâyet yapıldı. Haymana Tapu Kadastro Müdürlüğü’nde görev yapan bazı memurlar suçlandı ve şikâyetlerde “Haymana’da sokağa çıkıp önünüze gelene bu şahıslara para verdiniz mi, diye sorsanız, 3 vatandaştan 2 tanesinin ‘Evet verdik’ diyeceği” ifadelerine yer verildi. Bunun üzerine hem idari hem de savcılık soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, aralarında Haymana Tapu Kadastro Müdürlüğü’nde görev yapan memurların da içinde bulunduğu bir suç şebekesi tespit edildi.

30 KİŞİ HAKKINDA DAVA

Aralarında Haymana Tapu Kadastro Müdürlüğü’nde görevli bazı memurlar ile 3 köy muhtarının da bulunduğu 30 şüpheli hakkında Ankara Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkemenin kabul ettiği iddianamede 12 şüpheli için ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘rüşvet’, ‘kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’ suçlarında ceza talep edilirken, 18 şüpheli için de ‘rüşvet vermek’ suçundan ceza istendi. İddianamede Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de müşteki sıfatıyla yer aldı.

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İddianamede şüphelilerin birlikte hareket ederek, mera arazilerinin usulsüz olarak hak sahibi olmayan şahıslara tahsisi konusunda çalışma yaptıkları, mera arazilerine ait evraklar üzerinde değişiklik yaparak hak sahibi olmayan şahıslar adına bu arazilerin tescilini yaptıkları iddia edildi. Şüphelilerin yaptıkları usulsüz işlemler karşılığında rüşvet aldıkları belirtildi. İddianamede, rüşvet alan şüphelilerin rüşvetin paylaşımı konusunda aralarında zaman zaman anlaşmazlığa düştükleri, aldıkları rüşvet parasının bir kısmını da yaptırdıkları işler karşılığında işlem yaptırdıkları kişilere verdikleri belirtilerek, “şüphelilerin bu şekilde mülkiyeti hazineye ait arazileri sahte evrak düzenleyerek rüşvet karşılığında hak sahibi olmayan kişilere tahsis ettikleri kabul edilmiştir” denildi.

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İLGİNÇ SAVUNMALAR

Ancak şüpheliler savunmalarında rüşvet iddiaları için garip açıklamalarda bulundu. Haymana Tapu Kadastro Müdürlüğü’nde görevli olan şüpheli Musa K. bir vatandaştan aldığı rüşvet için, “Bunu ek iş olarak yaptım” savunması yaptı. Haymana Tapu Kadastro Müdürlüğü’nde tekniker olarak görev yapan şüpheli İhsan G.’nin dinlemeye takılan bir görüşmesinde geçen “Emanet” ifadesi ile ilgili olarak, “Yunus Y. benim için boğma rakı yapmaktaydı. Emanet derken bunu kastetmiştim” iddiasında bulundu. Haymana Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde harita mühendis olarak görev yapan şüpheli Yusuf B. ise rüşvet olduğu değerlendirilen hesabına gönderilen bin 700 TL için, “Arkadaşım İhsan G’nin tavuk çiftliği vardı. Tanesi 20 liradan 50 tavuk almıştım Diğer 750 TL de İhsan G. benden borç para istemişti”

iddiasında bulundu.

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RÜŞVET MESAJLARI

Şüphelilerin yaptıkları rüşvet pazarlıkları, görüşmeleri ve mesajlaşmaları (SMS) tek tek iddianameye konuldu. Dosyaya göre rüşvet vermekle suçlanan Eyüp Y.’nin bir arazi tescili için İhsan G. ile 23 Kasım 2020 tarihinde yaptığı görüşme özetle şöyle:

* Eyyüp Y.: Şu yeri ya, su deposunun olduğu yeri.

* İhsan G.: Onu, Suat ne diyor abi?

* Eyüp G.: ‘Yav halledeceğim’ diyor çok para istiyor.

* İhsan G.: Valla bilemem abi, iş onda bitiyor.

* Eyüp Y: Görüşemez misin, yarıya düşürttüremez misin ya?

* İhsan G: Ne istedi?

* Eyüp Y.: 20 bin

* 6 Kasım 2020 tarihinde şüphelilerden Musa K. ile Suat Y arasında gerçekleşen görüşme ise özetle şöyle:

* Suat Y.: Arayıp duruyor şu Eyüp de.

* Musa K.: Ne diyor?

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* Suat Y.: 15 verelim diye şey yaptılar da.

* Musa K.: Sen ne diyorsun?

* Suat Y.: Ya şimdi 15’e düşeceğiz bu sefer de düşmezsek 15’i de mi kaçırırız, bilmiyorum, yani para yurtdışından gelecek.