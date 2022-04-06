'Parayla işim yok tek derdim huzur'

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün partisinin Meclis Grup toplantısında özetle şunları söyledi:

“Zamlar yağmur gibi geliyor ama TÜİK açıklama yaptı, ‘tüketici fiyatları yüzde 61, üretici fiyatları yüzde 115 arttı’ diyor. Bunun çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. Enflasyon en haksız ve en acımasız vergidir. Bütün ekonomi kitapları yazar. Bakkalı, şoförü, simitçiyi, sanayiciyi mi sorumlu tutacağız? Kim memleketi yönetiyor? En tepede kim var, Erdoğan.

EKSİ 46 MİLYAR DOLAR

20 yıldır memleketi yönetiyorsun kardeşim. Merkez Bankası’nın kasası eksi 46 milyar dolar. Ekonomistim diyor. Hangi ekonomist bunu yapar? Yılın ilk iki ayında kamu bankalarının geliri yüzde 540 artmış, özel bankalarla birlikte ortalama yüzde 322 artmış. Demek ki faizcilere hizmet eden bir hükümetimiz var. Hani faize karşıydın, hani haramdı? Kimse TL’ye güvenmiyor. Parayı pul ettiler. Vatandaşın bankalardaki tasarruf mevduatının yüzde 64’ü dolar. Kalan kısmı TL. İcradaki dosya sayısı 23 milyonu aştı.

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Bana 1 milyonluk dava açmışlar, beni parayla korkutmaya çalışıyorlar. Benim parayla pulla işim yok. Benim tek derdim herkes huzur içinde yaşasın, hakkı hukuku teslim edilsin. Devletin bütçesi, yönetimi, bürokrasisi darmadağın. Bu yapı böyle gitmez.

Esnaf kardeşim dükkânını niye feda ediyorsun, o senin çoluk çocuğunun rızkı; ‘sana bir şey yapmayayım sen fedakarlık yap’ diyorlarsa dur kardeşim, ‘dükkânımı sana feda etmem, sandık gelirse sana veda edeceğim’ diyeceksin. Biz 5 ayda memleketi 5 yıl ileri götüreceğiz, onlar kavga ettirdi, biz barıştıracağız.”

İMAMOĞLU: BENİM DE ADAYIM KILIÇDAROĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün FOX TV’de cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda özetle şunları söyledi: “Bir kere her CHP’linin adayı partisinin genel başkanıdır, Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Benim de adayımdır. Tabii ki Türkiye’nin önünde bir süreç var. Altı parti oturmuş ülke geleceği hakkında karar verecek. En doğru kararı vermek zorundalar. Biz de bu zorlu yolculuğun neferi gibi çalışmak zorundayız.”