Paraşütçü ağaca kontrollü iniş yaptı! Çevredekileri endişeyle izledi

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Olay, dün Laçin ilçesindeki Yeşil Göl Mesire Alanı'nda meydana geldi. İlçeden havalanan paraşütçü, uçuşunun ardından mesire alanına iniş yapmak istedi.

DAR NOKTAYA İNMEK İSTEMEDİ

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Ancak alana yaklaştığında iniş bölgesinin dar ve yoğun kullanıldığını gören sporcu, güvenlik gerekçesiyle yere inmeyi tercih etmedi.

AĞAZÇLIK BÖLGEYE YÖNELDİ

Durumu değerlendirerek alternatif bir iniş noktası belirleyen paraşütçü, mesire alanındaki ağaçlık bölgeye yöneldi.

ÇEVREDEKİLER ENDİŞEYLE İZLEDİ

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Çevrede bulunan vatandaşlar, paraşütçünün kaza yapacağını düşünerek korku dolu anlar yaşarken; sporcu kontrollü şekilde bir ağacın tepesine iniş yaptı. Daha sonra bulunduğu noktadan arkadaşlarının yardımıyla güvenli şekilde inen paraşütçü, inişin tamamen kontrollü ve bilinçli olduğunu söyledi.