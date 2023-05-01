Paraşüt kazası

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Aynı zamanlarda 1200 metre pistinden de İngiliz Thomas Aitken (45) tekli atlayış gerçekleştirdi. Ölüdeniz’in güzelliklerini izleyerek geçen uçuşta Belceğiz Plajı’na doğru inişe geçen ikili uçuş yapan Baysal ve Ünal'ın paraşütü, yere 20 metre kala tekli atlayış yapan Thomas Aitken’in paraşütüyle çarpıştı. Birbirlerine dolanan paraşütler, önce bir otelin binasına çarptı, ardından da havuz kenarına düştü. Sağlık ekipleri milli paraşütçü Orkut Baysal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ünsal ile Aitken hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralanan 2 paraşütçünün sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.