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Paraşüt kazası

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Orkut Baysal#Paraşüt Kazası
Paraşüt kazası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 07:00

Muğla Fethiye’de milli paraşütçü Orkut Baysal (39), önceki gün eğitim verdiği Andaç Ünsal (45) ile Babadağ’ın 1700 metre pistinden ikili uçuş yaptı.

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Aynı zamanlarda 1200 metre pistinden de İngiliz Thomas Aitken (45) tekli atlayış gerçekleştirdi. Ölüdeniz’in güzelliklerini izleyerek geçen uçuşta Belceğiz Plajı’na doğru inişe geçen ikili uçuş yapan Baysal ve Ünal'ın paraşütü, yere 20 metre kala tekli atlayış yapan Thomas Aitken’in paraşütüyle çarpıştı. Birbirlerine dolanan paraşütler, önce bir otelin binasına çarptı, ardından da havuz kenarına düştü. Sağlık ekipleri milli paraşütçü Orkut Baysal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ünsal ile Aitken hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralanan 2 paraşütçünün sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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#Muğla#Orkut Baysal#Paraşüt Kazası

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